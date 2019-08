Adam Ounas è pronto a salutare il Napoli e ripartire dalla Ligue 1. Il club azzurro ha infatti definito la cessione dell'esterno d'attacco algerino al Nizza. Operazione conclusa con la formula del prestito oneroso a 2,2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 25 (il Napoli incasserà anche l'eventuale 30% del costo del cartellino sulla futura rivendita). Le parti hanno trovato l'intesa nella serata di martedì. Ounas lascia quindi la Serie A per ripartire dal campionato francese, dove si era messo in luce con la maglia del Bordeaux prima di arrivare in Italia. Nei due anni con la maglia del Napoli, il 22enne di Chambray-lès-Tours aveva collezionato 13 presenze e una rete nella stagione 2017/2018, sotto la guida di Maurizio Sarri, e aveva trovato più spazio nella gestione Ancelotti, con 26 partite giocate e 4 reti realizzate. Per portarlo in Francia il Nizza ha superato la concorrenza del Cagliari, che da giorni era in pressing sul giovane attaccante.