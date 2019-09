Matteo Politano resterà all’Inter. Marotta e Ausilio hanno prontamente respinto l’offerta che la Fiorentina ha presentato ai nerazzurri. Per l’attaccante italiano i viola si erano spinti fino a 30 milioni di euro. Una proposta che però la dirigenza nerazzurra non ha reputato sufficiente per privarsi dell’ex Sassuolo. Una presa di posizione decisa che di fatto esclude l’arrivo di un altro giocatore in quel ruolo. Difficilmente i nerazzurri affonderanno dunque il colpo per l’arrivo di Rebic.

Politano nel progetto nerazzurro

Quarantotto partite e sei gol nella scorsa stagione con Spalletti in panchina. Conte lo ha inserito nella seconda parte della ripresa della prima partita contro il Lecce. Una decisione, quella di non pivarsi di Politano, presa per la considerazione che l'allenatore ha dato al giocatore anche durante il ritiro estivo. Almeno di un rilancio fuori mercato da parte della Fiorentina, Politano rimarrà in nerazzurro, orgoglioso della considerazione che il club gli ha mostrato.