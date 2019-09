Torino-Barcellona rischia di essere un asse molto caldo in queste ultime ore di calciomercato. Juventus e Barça stanno infatti mantenendo un filo diretto, cercando la quadra per alcune possibili operazioni messe sul tavolo: tutto parte dalla volontà dei bianconeri, dopo l’infortunio di Chiellini, di aggiungere un nuovo difensore alla rosa dopo il tentativo per Savic dell’Atletico e il sondaggio con il Bayern per Boateng. L’idea è quella di uno scambio tra Rugani e uno tra Umtiti e Todibo, ma non c’è ancora un accordo definitivo tra tutte le parti in causa.

Rakitic per Bernardeschi? Non c'è l'intesa



Lo scambio tra difensori non è però l’unica idea: i bianconeri pensano anche a Ivan Rakitic, con l’inserimento di una o più contropartite da girare ai blaugrana. L’unico giocatore chiesto in cambio dai catalani è al momento Federico Bernardeschi: non c’è però un’intesa sulle valutazioni. La Juventus vorrebbe infatti un conguaglio a favore, mentre nelle idee del Barcellona quello tra Rakitic e il nazionale azzurro sarebbe uno scambio alla pari. Tutto momentaneamente fermo, ma non è escluso che da qui alle 22:00 del 2 settembre qualcosa possa sbloccarsi.