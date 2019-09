Il destino di Mauro Icardi potrebbe cambiare in queste ultime ore di mercato, per quanto l’attaccante argentino abbia espresso la volontà di rimanere all’Inter nonostante i rapporti tesi con la dirigenza. Infatti, il giocatore ha addirittura fatto causa al club, chiedendo danni per un milione e mezzo di euro. Ad ogni modo, la dirigenza nerazzurra resta fiduciosa di poter trovare una sistemazione in extremis per Icardi, ma al momento c’è un’unica opzione: il prestito secco al Paris Saint-Germain, ma solo se ci sarà un rinnovo di contratto con l’Inter. Le parti ne continueranno a discutere in queste ore per capire la fattibilità di questa ipotesi.

Marotta: "Icardi? Non è un problema"

Poco prima della sfida con il Cagliari l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è stato intervistato da Sky Sport. A partire ovviamente dalla situazione di Icardi: "Siamo stati molto chiari e siamo sereni, affronteremo anche questa situazione (la causa del giocatore al club, ndr) con serenità. Penso sia giusto dare spazio agli attori principali, che sono i giocatori che andranno in campo, i nostri tifosi, la società. Si parlava di un appuntamento importante e dobbiamo essere concentrati perché troveremo un avversario molto agguerrito. Icardi non è questione di risolvere, perché non è un problema: si tratta di gestione di una cosa ordinaria, secondo quelle che sono le dinamiche del calcio, con la massima serenità e trasparenza, come abbiamo fatto sempre. Quando si chiuderà il mercato saremo più chiari ed espliciti e affronteremo anche questa situazione".