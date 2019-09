Le prime parole di Icardi da giocatore del Psg

"Ringrazio il Paris Saint-Germain per la fiducia che mi ha dimostrato", ha dichiarato Mauro Icardi dopo aver firmato il suo contratto. "Farò tutto il possibile per aiutare la mia nuova squadra ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il PSG è diventato una grande realtà del calcio internazionale, e e negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori. Le ambizioni di tutti qui a Parigi sono molto alte e sono sicuro che ci siano tutte le condizioni per fare ancora meglio. E poi non vedo l'ora di scoprire il Parc des Princes, uno stadio noto per la sua bellezza e per il suo calore!"

I post su Instagram e la freddezza dell'Inter

Icardi ha poi pubblicato diversi post sul proprio profilo Instagram con alcune foto scattate nella sua prima giornata da giocatore del Psg, tutte accompagnate dalla scritta: "Fiero di essere parigino". Molto freddo e senza alcuna classica frase di ringraziamento che sempre accompagna i comunicati coi quali si salutano i giocatori che lasciano la propria rosa, la nota con la quale l'Inter ha confermato il passaggio in prestito al Psg e la contemporanea firma del rinnovo con i nerazzurri fino al 2022, condizioni necessaria al via libera definitivo per il trasferimento (in modo tale da non ritrovarsi tra un anno con Icardi in scadenza): ""FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".