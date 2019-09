Kalinic, i numeri in Italia



Una nuova sfida per il classe '88, in cerca di rilancio dopo la parentesi (24 presenze e 4 gol nell'ultima stagione) con la squadra di Simeone. Ma anche l'ultimo ricordo di Kalinic nel nostro campionato non è esaltante: 6 gol in 41 partite con il Milan nel 2017/18, dopo che invece il croato aveva fatto benissimo nelle due stagioni precedenti alla Fiorentina (33 reti in 84 gare).