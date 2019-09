Alexis Sanchez vestirà la maglia numero 7 dell'Inter. È il primo effetto dell'addio di Mauro Icardi in direzione PSG. La scelta è stata ufficializzata sui canali social del club nerazzurro. In occasione della prima convocazione ufficiale con la squadra di Antonio Conte, domenica scorsa a Cagliari, l'attaccante cileno aveva scelto la numero 11 lasciata libera da Keita. Sanchez in Sardegna è rimasto in panchina e ora, a termini di regolamento, ha potuto scegliere la maglia che era fino all'ultimo giorno di calciomercato era stata di proprietà di Icardi. Se fosse sceso in campo a Cagliari, l'attaccante non avrebbe potuto cambiare numero. Non avendo giocato e avendo assistito dalla panchina alla vittoria dei suoi compagni di squadra, l’Inter ha potuto operare la modifica e l'ex Udinese ha potuto riavere il numero che era suo al Manchester United e all'Arsenal. Un marchio di fabbrica che l'ha accompagnato anche con la maglia della nazionale cilena, pronto a tornare di moda anche in nerazzurro.