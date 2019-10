18 gol in 11 partite ufficiali disputate fino a questo momento, compresa una tripletta contro lo Genk nella gara d’esordio in Champions League e un’altra rete – quella del momentaneo 3-3 (4-3 per i Reds il finale) – ad Anfield contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Continua il momento magico di Erling Braut Haaland, attaccante centrale classe 2000 del Salisburgo e uomo del momento in Europa. Che lo scorso gennaio ha detto no alla Juventus preferendo il trasferimento in Austria. Un retroscena di mercato svelato dallo stesso giocatore alla BBC: "Credo fosse troppo presto per andare alla Juventus. Ho ritenuto il Salisburgo la squadra ideale per me, era anche importante capire anche che ruolo avrei avuto nel club che avrei scelto. Qui ho sicuramente più possibilità di giocare". E segnare, bisogna aggiungere. Perché questo ragazzo – arrivato al Salisburgo dal Molde – dimostra di avere il gol nel dna: 5 reti in 10 partite nei primi sei mei trascorsi con la maglia del club austriaco, poi l’esplosione durante il Mondiale Under 20 quando realizzò ben 9 gol in una sola partita contro l’Honduras. Un record.