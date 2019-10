Un rinforzo in corsa, per provare a dare la svolta ad una stagione finora deludente. La Sampdoria e in particolare il presidente Massimo Ferrero stanno valutando concretamente la possibilità di mettere sotto contratto lo svincolato Andrea Bertolacci, centrocampista classe 1991 ex Genoa e Milan. Ci sono già stati i primi contatti e il dialogo prosegue: i presupposti per arrivare al buon esito dell’operazione sembrano esserci. Peraltro, Bertolacci ritroverà Eusebio Di Francesco, che l’aveva allenato ai tempi del Lecce nella prima parte della stagione 2010/11.

La carriera di Andrea Bertolacci

Andrea Bertolacci è cresciuto nel settore giovanile della Roma (città dove è nato) e nel 2010 passa al Lecce, dove resta per due stagioni. Quindi viene acquistato dal Genoa con cui gioca tre anni, fino al 2015. È il Milan a quel punto a voler puntare su di lui, ma dopo due campionati torna in prestito ai rossoblù. Rientrato con i rossoneri, non è mai sceso in campo nella stagione 2018/19, al termine della quale è scaduto il suo contratto con il Milan.