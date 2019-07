THIERRY HENRY (1999) - Arrivò alla Juve per 75 milioni di franchi francesi (pari a circa 11,5 milioni di euro), la cifra più alta mai pagata, fino ad allora, per un calciatore transalpino. In bianconero appena 196 giorni, giocando spesso come esterno di centrocampo. Ripartirà dall'Arsenal affermandosi come uno dei migliori attaccanti di sempre.