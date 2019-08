ADRIEN RABIOT, MATTHIJS DE LIGT e DANILO (Juventus). Tre ruoli diversi e numeri quasi uguali dal punto di vista realizzativo. Il francese è stato a lungo fuori per divergenze con la società nel corso dell'ultimo anno, ma vanta comunque 25 centri in carriera. 4 in più rispetto a quello dell'ex Ajax, che può contare sulla giovane età e costante crescita, come dimostrano i 7 gol dello scorso anno. Al contrario l'ultimo anno del terzino non è stato positivo dal punto di vista realizzativo, ma conta già 29 reti in carriera