Inter-Juve, una storica rivalità in campo e sul calciomercato. L'ultimo duello in ordine di tempo è stato l'affare Lukaku, in ballo tra le due società in estate e alla fine comprato dai nerazzurri. Tanti i giocatori che si sono contesi nel tempo, ma non sono mancati neanche sgarbi e scambi saltati

SARRISMO E CONTISMO, DUE FILOSOFIE A CONFRONTO

GODIN CONTRO CR7: DUELLO INFINITO

DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY: LA GUIDA