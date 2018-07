Tante operazioni definite nei giorni scorsi e adesso divenute ufficiali, Carpi che ha annunciato alcuni acquisti in vista della prossima stagione. "Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Max Barnofsky che, dopo la conclusione del proprio rapporto col club tedesco dell’Hallescher FC, si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2019 con opzione per altre due stagioni", si legge nel comunicato diramato dalla società biancorossa. Operazione dunque condotta a sorpresa dal Carpi, che – sempre attraverso il proprio sito web – ha resto noto un altro affare: “Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione dalla Fermana FC del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Petrucci, esterno offensivo classe 1991 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione per un’ulteriore stagione. Contestualmente, il Carpi ha ceduto alla Fermana il diritto alle prestazioni sportive di Daniele Sarzi Puttini e Samuele Maurizi a titolo temporaneo e di Luis Kacorri a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte del club biancorosso”, recita il comunicato. Solo 24 ore prima invece è stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante olandese Dennis van der Heijden.

Presentata la nuova campagna abbonamenti

Quest’oggi intanto è stata presentata la nuova campagna abbonamenti, illustrata dal presidente Claudio Caliumi in conferenza stampa: "Quest’anno abbiano l’onore di festeggiare i 110 anni del Carpi e abbiamo voluto fare una politica di prezzi aggressivi per dare a tutti i Carpigiani la possibilità di fare l’abbonamento. I lavori allo stadio stanno proseguendo regolarmente e entro fine luglio saranno completati con anche le sedute con schienale in curva Bertesi-Siligardi, nei Distinti, in Tribuna Biancorossa e anche in curva ospiti. Abbiamo voluto accontentare i nostri tifosi andando loro incontro e speriamo che questa politica ci premi con un buon numero di abbonamenti sottoscritti", le parole del presidente del Carpi.