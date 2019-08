Maxi Lopez, messaggio al Crotone: "Sarò un punto di riferimento"

L'attaccante classe 1984, che in Italia ha già giocato in A con le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese segnando 46 reti, è pronto per una nuova sfida. "Sono felice e sono molto carico. Penso che qui posso fare una grande stagione" spiega a Sky Sport, rivelando anche il ruolo avuto dal compagno di squadra Nicolas Spolli, con il quale ha condiviso un biennio a Catania, nella trattativa. "Nicolas mi ha chiamato mentre ero a Rio, mi ha spiegato tutto. Di lui mi fido, abbiamo già giocato insieme a Catania". Per sposare la causa del Crotone ha salutato il Vasco de Gama, con 8 gol realizzati nelle ultime due stagioni in Brasile. L'avventura con il club rossoblù è appena partita e Maxi ha le idee chiare per il campionato che lo aspetta: “Sono carico, sento che posso dimostrare non solo a me stesso, ma a tutti di poter essere il punto di riferimento che questa squadra cerca”.