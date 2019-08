Maxi Lopez ritorna in Italia. Nel gennaio 2010 l'arrivo a Catania, poi un lungo giro in Serie A tra Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. Ora una nuova sfida alle porte. L'argentino, attualmente svincolato, ha accetato la corte del Crotone, club di Serie B allenato da Stroppa. Di nuovo al Sud quindi, stavolta in Calabria. La sua avventura iniziò in Sicilia con un gol contro la Lazio all'Olimpico, 11 reti in A per portare il Catania alla salvezza. Adesso c'è il Crotone. L'argentino ha avuto un colloquio positivo con la dirigenza del club calabrese: un faccia a faccia che ha avvicinato le parti verso la fumata bianca. Un sì defiintivo arrivato nella tarda serata di mercoledì, con l'argentino che giovedì sarà in Calabria per iniziare la sua avventura con il club rossoblù.

Maxi Lopez pronto a ripartire dalla Serie B

Dopo i contatti dei giorni scorsi, i rossoblù dunque hanno trasformato in realtà il loro grande sogno di calciomercato, un acquisto che alza il livello della rosa. Nonostante i 35 anni Maxi Lopez non vuole fermarsi, nell'ultima esperienza ha segnato 8 reti in quasi due stagioni con il Vasco da Gama, in Brasile. 46 gol in Serie A, un'esperienza anche al Barcellona tra il 2005 e il 2006, Maxi Lopez non vede l'ora di ripartire. Con il Crotone che ora aspetra solo l'annuncio ufficiale.