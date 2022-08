Con la cessione di Udogie al Tottenham, l'Udinese conferma la sua abilità nel vendere bene giocatori acquistati a cifre bassissime e valorizzati. Il terzino, che resterà in bianconero ancora per una stagione, è già nella top 10 delle cessioni record dell'Udinese, in cui figurano soprattutto difensori e ben 2 portieri