Vedi le caratteristiche della terza tappa e pensi subito a lui: Julian Alaphilippe. Ma anche al nostro Alberto Bettiol, s'intende. Perché questa Binche-Épernay è una piccola "Classica del Nord" (non a caso il toscano ha vinto il Fiandre), specialmente nel finale, una sequenza di "Muri" degna dei migliori finisseurs sulla piazza. Così, dopo l'omaggio a Eddy Merckx nella Grand Départ di sabato a Bruxelles e la vittoria - sempre nella capitale belga - della Jumbo-Visma nella crono a squadre di domenica, con la conferma della maglia gialla sulle spalle dell'olandese Mike Teunissen, il Tour torna a casa, in Francia. Uno stage di 215 chilometri "mossi", con una prima parte pianeggiante, terreno fertile per una fuga; e gli ultimi 50 da fuochi d'artificio, quattro Gran premi della Montagna in serie: la Côte de Nanteuil la Foret (1.100 metri al 6.8%), seguita dalla Côte di Hautvillers (900 mt e una pendenza del 10,5) e ancora la Côte de Champillon (1.8 km al 6.6%) e la Côte de Mutigny, altri 900 metri al 12,2%. Per non farci mancare niente, a circa 4 km dalla fine, lo strappo di Côte du Mont Bernon (1 km al 5,5) e l'arrivo in salita, mezzo chilometro all'8% fino al traguardo di Épernay, nella Marna, patria del Moët et Chandon. E se nel ciclismo è sempre complicato prevedere un vincitore, non ci vuole certo un mago per immaginare che sul podio il Dom Pérignon scorrerà a fiumi.