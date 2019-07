Peter Sagan ha conquistato la 5^ tappa del Tour de France, 175 chilmetri da Saint Dié des Vosges a Colmar. Julian Alaphilippe resta in Maglia Gialla per il terzo giorno consecutivo. Podio di giornata completato da Wout van Aert e Matteo Trentin, primo degli italiani. Vincenzo Nibali è arrivato nel gruppo dei migliori. Giovedì primo arrivo in montagna, con la 6^ frazione da Mulhouse a La Planche des Belles Filles di 160,5 km con 7 GPM e quasi 4mila metri di dislivello.

La cronaca

La fuga di giornata parte dopo una ventina di chilometri e dopo vari tentativi andati a vuoto. Riescono a lasciare il gruppo Wellens della Lotto Soudal, Wurtz della Katusha Alpecin, Skuijns della Trek Segafredo e Clarke della EF Education First. La Bora di Sagan si mette all'inseguimento, o meglio al controllo dei battistrada, che restano su un vantaggio che raramente supera i 2'. Le côte in programma non fanno selezione, con la gara che viaggia a una media piuttosto elevata, ben oltre i 45 km/h dopo le prime due ore. La fuga si spacca ai -30 km sulla côte des Trois-Epis, con Skujins che tenta di scappare in solitaria e un gruppo di corridori, tra cui spicca Simon Yates, che esce di gara. La Sunweb forza il ritmo e il gruppo Maglia Gialla, composto da un'ottantina di unità, riprende i fuggitivi a 2,5 km dalla cima della côte des Cinq Châteaux. Nel finale ci prova Rui Costa, ma si arriva alla volata: a spuntarla è uno straordinario Sagan, al 12° successo al Tour (113 in carriera), che chiude davanti a van Aert e Trentin (4° Colbrelli), con Alaphilippe che non rischia (10°) e mantiene la Maglia Gialla.