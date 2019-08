El Fénix - così lo chiamavano in Spagna - aveva appena strappato (per 11 secondi) la maglia amarillo al cantabrico José Pérez Francés con una fuga d'antologia, 57 chilometri in perfetto stile "Nuvola Rossa": soltanto quattro giorni separavano ora Felice dal sogno di diventare il primo italiano a cingersi della tripla corona - la vittoria nei tre Grandi Giri - ed eguagliare il francese Jaques Anquetil. Ma il risveglio del nuovo leader maximo della Vuelta sarà tutt'altro che dulce: è scoppiata una bomba, sono stati quelli dell'ETA, i terroristi baschi; gli organizzatori scelgono la linea della prudenza, la Vuelta si ferma: oggi non si corre.

IL "CANNIBALE" DI SEDRINA

È in quel mondo lì, sconquassato dalla Rivoluzione studentesca e dalla Primavera di Praga, nel pieno del Maggio francese, che nel 1968 Gimondi vince il Giro di Spagna. Che riprende, come se (quasi) nulla fosse successo, all'indomani dall'esplosione: da Pamplona a San Sebastián, per l'ultima cronometro che a Tolosa deciderà la corsa. Il bergamasco è una furia, Perez non può che inchinarsi alla classe del "cannibale" di Sedrina che dà un minuto e mezzo (1'32") allo spagnolo e vola a Bilbao per riscrivere la storia del pedale. Che a dirla tutta "quello là", che del cannibale vanta il (meritato) copyright, il triplete lo farà "solo" nel 1973, quando - peraltro - le prese di santa ragione dall'immortale Felice, al Mondiale di Barcellona, che sempre Spagna è, o almeno lo era.