Vuelta 2020, cancellata la partenza dall'Olanda

La Vuelta 2020 non partirà dall'Olanda. La conferma ufficiale è arrivata dagli organizzatori, che hanno dovuto cancellare la partenza prevista da Utrecht e le altre due tappe nel Brabante Settentrionale. Impossibile per tutte le parti riorganizzarsi dopo che l'UCI è stato costretto a rivoluzionare il calendario a causa dell'emergenza Covid-19. La Vuelta sarebbe dovuta cominciare il 14 agosto, per concludersi a Madrid il 6 settembre. Queste le tre tappe cancellate: Utrecht-Utrecht (23,3 km, cronosquadre), ‘s-Hertogenbosch-Utrecht (181,6 km), Breda-Breda (193,2 km). Al momento, il terzo grande giro a tappe è stato calendarizzato dopo il Giro d'Italia, che a sua volta comincerà al termine dei Mondiali di Aigle-Martigny (20-27 settembre). "Il cambiamento del calendario ha stravolto il nostro programma originale - ha spiegato Il Direttore Generale di Unipublic, Javier Guillén -. Ne abbiamo discusso a lungo con i nostri partners olandesi e abbiamo realizzato che sarebbe stato impossibile realizzare questo progetto. E' stata una decisione sofferta, ma le complesse circostanze che stiamo vivendo non ci hanno lasciato altra scelta". Gli organizzatori (Aso, gli stessi del Tour de France) hanno specificato che lavoreranno per poter ricollocare la partenza della Vuelta in Olanda: la prima data utile è il 2022.