Il ciclista britannico Simon Yates è risultato positivo al Covid-19 e si è ritirato dal Giro d’Italia. L’annuncio è arrivato in mattinata da Giovinazzo quando, la sua squadra (Mitchelton-Scott) ha comunicato la notizia. “Yates ha sviluppato sintomi molto lievi nelle ore seguenti alla fine della settima tappa conclusa a Brindisi venerdì. Lo staff-medico – si legge in una nota – lo ha sottoposto immediatamente a test rapido a cui è risultato positivo”. Positività confermata poi da un secondo test. Il corridore è stato isolato in una stanza singola ed è stato “accompagnato da una ambulanza organizzata per un periodo di quarantena. I suoi sintomi - scrive la Mitchelton-Scott - restano molto lievi”. Il 28enne vincitore della Tirreno Adriatico poche settimane fa, era arrivato tra i grandi favoriti della corsa ma si era staccato sull’Etna ed era in ritardo nella generale (3’52’’ dalla maglia rosa Almeida).

Il punto dello staff medico

Il dottor Matteo Beltemacchi: “La salute di Simon resta la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi restano molto lievi. Vogliamo ringraziare la RCS per il supporto nell’organizzare il test rapido e il suo trasporto. Tutti i corridori e i componenti dello staff sono risultati negativi e sono stati autorizzati a continuare la gara, ma come misura precauzionale monitoreremo la situazione da vicino e saranno sottoposti a ulteriori test nei prossimi giorni”.

Negativi i compagni di squadra

Come riferisce il team, anche gli altri corridori della Mitchelton Scott sono stati sottoposti a test rapido e risultano negativi. “Per precauzione saranno sottoposti a ulteriori test nei prossimi giorni”.