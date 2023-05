Evenepoel: "Voglio solo vincere"

"La crono iniziale sarà la grande occasione per prendere subito la maglia rosa - ha detto Evenepoel prima del via - Ma non è sicuramente il mio obiettivo. Il mio obiettivo è quello di fare un buon lavoro oggi per la classifica generale e prendere già del vantaggio sui miei avversari. Al Giro di Catalogna io e Roglic eravamo alla pari, mi aspetto anche qui la stessa cosa. Voglio solo vincere"