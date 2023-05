Dopo la vittoria di Evenepoel nella crono inaugurale, spazio alla prima tappa in linea della Corsa Rosa con la Teramo-San Salvo di 202 km, dedicata ai velocisti. Un gruppo di cinque corridori è in fuga. Gli organizzatori hanno comunicato un errore avvenuto ieri nell'assegnazione della Maglia Azzurra (miglior scalatore): spetta a Geogheghan Hart e non a McNulty. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti