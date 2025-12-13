Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pogacar: niente Giro d'Italia, sì al Tour de France. Le sue gare per il 2026

Ciclismo fotogallery
8 foto

In una conferenza stampa a Benidorm, Tadej Pogacar ha annunciato il suo programma per il 2026. La prima gara a cui parteciperà saranno le Strade Bianche, mentre non ci sarà al Giro d'Italia. Ecco tutti gli appuntamenti, compresi i grandi obiettivi rappresentati dalla Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix, fino al Tour de France. "E poi vedremo" ha aggiunto lo sloveno

GIRO D'ITALIA, PERCORSO E TAPPE

ALTRE FOTOGALLERY

Dalle Strade Bianche al Tour: il 2026 di Pogacar

Ciclismo

In una conferenza stampa a Benidorm, Tadej Pogacar ha annunciato il suo programma per il 2026. La...

8 foto

Bis Mondiale e record Lombardia: la storia di Pogi

il profilo

Tadej Pogacar di nuovo campione del mondo e campione d'Europa per la prima volta nel 2025. A 27...

35 foto

Giro di Lombardia, albo d'oro: Pogacar come Coppi

Ciclismo

L'ultima Classica-Monumento della stagione, il Giro di Lombardia, è stata vinta da Tadej Pogacar....

28 foto

Mondiali, doppietta per Pogacar: l'albo d'oro

Ciclismo

A Kigali, in Ruanda, i primi Mondiali della storia in Africa hanno incoronato ancora una volta...

34 foto

Vuelta, l'albo d'oro della corsa spagnola

Ciclismo

Jonas Vingegaard vince la Vuelta 2025 ed entra per la prima volta nell'albo d'oro della corsa...

25 foto

Video in evidenza

    Ciclismo: Ultime Notizie

    Evenepoel, niente Giro 2026: occasione Pellizzari

    Ciclismo

    La Red Bull-Bora hansgrohe ha annunciato i programmi per la stagione ciclistica del 2026. Niente...

    Iniesta lancia il suo team NSN: "Amo il ciclismo"

    Ciclismo

    Martedì 9 dicembre il team NSN si è presentato ufficialmente al pubblico per preparare al meglio...

    Giro Women, percorso: c'è il Colle delle Finestre

    Ciclismo

    Nella cornice romana dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è stata presentata anche...