In una conferenza stampa a Benidorm, Tadej Pogacar ha annunciato il suo programma per il 2026. La prima gara a cui parteciperà saranno le Strade Bianche, mentre non ci sarà al Giro d'Italia. Ecco tutti gli appuntamenti, compresi i grandi obiettivi rappresentati dalla Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix, fino al Tour de France. "E poi vedremo" ha aggiunto lo sloveno

