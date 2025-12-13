Pogacar: niente Giro d'Italia, sì al Tour de France. Le sue gare per il 2026
In una conferenza stampa a Benidorm, Tadej Pogacar ha annunciato il suo programma per il 2026. La prima gara a cui parteciperà saranno le Strade Bianche, mentre non ci sarà al Giro d'Italia. Ecco tutti gli appuntamenti, compresi i grandi obiettivi rappresentati dalla Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix, fino al Tour de France. "E poi vedremo" ha aggiunto lo sloveno
- in programma il 6 marzo 2026
- in programma il 21 marzo 2026
- in programma il 5 aprile 2026
- in programma il 12 aprile 2026
- in programma il 26 aprile 2026
- in programma dal 28 aprile al 3 maggio 2026
- in programma dal 17 al 21 giugno 2026
- in programma dal 4 al 26 luglio 2026