Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi

Ciclismo fotogallery
27 foto

Sabato 11 ottobre è in programma l'ultima Classica-Monumento della stagione, il Giro di Lombardia. Tadej Pogacar ha l'occasione di vincere questa corsa per la quinta volta consecutiva, impresa mai compiuta finora. Nell'albo d'oro complessivo invece raggiungerebbe Fausto Coppi al primo posto. Ecco tutti i vincitori del "Lombardia", dalla prima edizione nel 1905

IL PERCORSO DELL'EDIZIONE 2025 

