Sabato 11 ottobre è in programma l'ultima Classica-Monumento della stagione, il Giro di Lombardia. Tadej Pogacar ha l'occasione di vincere questa corsa per la quinta volta consecutiva, impresa mai compiuta finora. Nell'albo d'oro complessivo invece raggiungerebbe Fausto Coppi al primo posto. Ecco tutti i vincitori del "Lombardia", dalla prima edizione nel 1905
- 1905 — Giovanni Gerbi (Italia) - In foto
- 1906 — Cesare Brambilla (Italia)
- 1907 — Gustave Garrigou (Francia)
- 1908 — François Faber (Lussemburgo)
- 1909 — Giovanni Cuniolo (Italia)
- 1920 — Henri Pélissier (Francia)
- 1921 — Costante Girardengo (Italia)
- 1922 — Costante Girardengo (Italia)
- 1923 — Giovanni Brunero (Italia)
- 1924 — Giovanni Brunero (Italia)
- 1925 — Alfredo Binda (Italia) - In foto
- 1926 — Alfredo Binda (Italia)
- 1927 — Alfredo Binda (Italia)
- 1928 — Gaetano Belloni (Italia)
- 1929 — Pietro Fossati (Italia)
- 1930 — Michele Mara (Italia)
- 1931 — Alfredo Binda (Italia)
- 1932 — Antonio Negrini (Italia)
- 1933 — Domenico Piemontesi (Italia)
- 1934 — Learco Guerra (Italia)
- 1935 — Enrico Mollo (Italia)
- 1936 — Gino Bartali (Italia) - In foto
- 1937 — Aldo Bini (Italia)
- 1938 — Cino Cinelli (Italia)
- 1939 — Gino Bartali (Italia)
- 1940 — Gino Bartali (Italia)
- 1941 — Mario Ricci (Italia)
- 1942 — Aldo Bini (Italia)
- 1943 — non disputato
- 1944 — non disputato
- 1945 — Mario Ricci (Italia)
- 1946 — Fausto Coppi (Italia) - In foto
- 1947 — Fausto Coppi (Italia)
- 1948 — Fausto Coppi (Italia)
- 1949 — Fausto Coppi (Italia)
- 1950 — Renzo Soldani (Italia)
- 1951 — Louison Bobet (Francia)
- 1952 — Giuseppe Minardi (Italia) - In foto
- 1953 — Bruno Landi (Italia)
- 1954 — Fausto Coppi (Italia)
- 1955 — Cleto Maule (Italia)
- 1956 — André Darrigade (Francia)
- 1957 — Diego Ronchini (Italia)
- 1958 — Nino Defilippis (Italia)
- 1959 — Rik Van Looy (Belgio)
- 1960 — Emile Daems (Belgio)
- 1961 — Vito Taccone (Italia)
- 1962 — Jo de Roo (Paesi Bassi)
- 1963 — Jo de Roo (Paesi Bassi)
- 1964 — Gianni Motta (Italia)
- 1965 — Tom Simpson (Regno Unito)
- 1966 — Felice Gimondi (Italia) - In foto
- 1967 — Franco Bitossi (Italia)
- 1968 — Herman Van Springel (Belgio)
- 1969 — Jean-Pierre Monseré (Belgio)
- 1970 — Franco Bitossi (Italia)
- 1971 — Eddy Merckx (Belgio)
- 1972 — Eddy Merckx (Belgio)
- 1973 — Felice Gimondi (Italia)
- 1974 — Roger De Vlaeminck (Belgio)
- 1975 — Francesco Moser (Italia) - In foto
- 1976 — Roger De Vlaeminck (Belgio)
- 1977 — Giovanni Baronchelli (Italia)
- 1978 — Francesco Moser (Italia)
- 1979 — Bernard Hinault (Francia)
- 1980 — Alfons De Wolf (Belgio)
- 1981 — Hennie Kuiper (Paesi Bassi)
- 1982 — Giuseppe Saronni (Italia)
- 1983 — Sean Kelly (Irlanda)
- 1984 — Bernard Hinault (Francia)
- 1985 — Sean Kelly (Irlanda)
- 1986 — Giovanni Baronchelli (Italia)
- 1987 — Moreno Argentin (Italia) - In foto
- 1988 — Charly Mottet (Francia)
- 1989 — Tony Rominger (Svizzera)
- 1990 — Gilles Delion (Francia)
- 1991 — Sean Kelly (Irlanda)
- 1992 — Tony Rominger (Svizzera)
- 1993 — Pascal Richard (Svizzera)
- 1994 — Vladislav Bobrik (Russia)
- 1995 — Gianni Faresin (Italia)
- 1996 — Andrea Tafi (Italia)
- 1997 — Laurent Jalabert (Francia)
- 1998 — Oscar Camenzind (Svizzera)
- 1999 — Mirko Celestino (Italia) - In foto
- 2000 — Raimondas Rumšas (Lituania)
- 2001 — Danilo Di Luca (Italia)
- 2002 — Michele Bartoli (Italia)
- 2003 — Michele Bartoli (Italia)
- 2004 — Damiano Cunego (Italia) - In foto
- 2005 — Paolo Bettini (Italia)
- 2006 — Paolo Bettini (Italia)
- 2007 — Damiano Cunego (Italia)
- 2008 — Damiano Cunego (Italia)
- 2009 — Philippe Gilbert (Belgio)
- 2010 — Philippe Gilbert (Belgio)
- 2011 — Oliver Zaugg (Svizzera)
- 2012 — Joaquim Rodríguez (Spagna)
- 2013 — Joaquim Rodríguez (Spagna)
- 2014 — Daniel Martin (Irlanda)
- 2015 — Vincenzo Nibali (Italia)
- 2016 — Esteban Chaves (Colombia)
- 2017 — Vincenzo Nibali (Italia)
- 2018 — Thibaut Pinot (Francia)
- 2019 — Bauke Mollema (Paesi Bassi)
- 2020 — Jakob Fuglsang (Danimarca)
- 2021 — Tadej Pogacar (Slovenia)
- 2022 — Tadej Pogacar (Slovenia)
- 2023 — Tadej Pogacar (Slovenia)
- 2024 — Tadej Pogacar (Slovenia)
- 5 volte: Fausto Coppi (1946, 1947, 1948, 1949, 1954)
- 4 volte: Tadej Pogacar (2021, 2022, 2023, 2024), Alfredo Binda (1925, 1926, 1927, 1931)
- 3 volte: Henri Pelissier (1911, 1913, 1920), Costante Girardengo (1919, 1921, 1922), Gaetano Belloni (1915, 1918, 1928), Gino Bartali (1936, 1939, 1940), Sean Kelly (1983, 1985, 1991), Damiano Cunego (2004, 2007, 2008)
- Nessuno ha vinto più "Lombardia" del Campionissimo, primo nell'albo d'oro con 5 successi. Pogacar è a quota 4, come un altro grande italiano, Alfredo Binda, e aspira a diventare il primatista storico della corsa assieme a Coppi
- Lo sloveno però ha già eguagliato un record di Coppi, quello dei Giri di Lombardia vinti consecutivamente: 4. Vincendo anche sabato 11 ottobre diventerebbe il primo a collezionare un pokerissimo consecutivo