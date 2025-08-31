Vuelta, 9^ tappa LIVE: si torna a salire

Dopo la tappa di ieri vinta in volata da Jasper Philipsen (con Viviani secondo ma poi declassato) la Vuelta torna a salire con la 9^ tappa: da Alfaro a Estación de esquí de Valdezca, 195,5 km che si concluderanno con un GPM di prima categoria. Il norvegese Traen deve difendere la maglia rossa nell'ultima salita
Le immagini della partenza
Partita la 9^ tappa
E' partita la 9^ tappa della Vuelta 2025, ora circa 7 km di trasferimento prima del via ufficiale al Km0
Parte la tappa
Ultimo selfie alla partenza prima del via della corsa ad Alfaro
In classifica bene anche Fortunato e Pellizzari
Ciccone è quarto in classifica generale, subito dietro di lui Lorenzo Fortunato. Da segnalare finora anche l'ottimo piazzamento di Giulio Pellizzari, ottavo nella generale e maglia bianca di miglior giovane
Chi ci proverà sulla salita finale?
La salita finale di oggi potrebbe essere un terreno di attacco per chi cerca la vittoria di tappa. Ma non sono da eslcudere scaramucce anche tra gli uomini di classifica. Tra gli azzurri, potrebbe essere Giulio Ciccone uno degli attaccanti di giornata. Il corridore della Lidl-Trek è in top 5 in classifica generale, a pochi secondi dal favorito numero uno per la vittoria finale a Madrid, Vingegaard: da capire se vorrà provare a fare sua la tappa o privilegiare ragionamenti sulla classifica
Tra un quarto d'ora la partenza della tappa
Mancano circa 15 minuti alla partenza della tappa: dopo qualche chilometro di passarella, il via ufficiale al Km 0
La video presentazione della tappa di oggi
La cronotabella di oggi
La partenza da Alfaro è prevista per le 12.20, l'arrivo della tappa di oggi verso le 17.15
L'altimetria della tappa di oggi
Domani il primo giorno di riposo
Dopo il GPM finale di oggi, domani ci sarà il primo giorno di riposo in questa Vuelta 2025. Al link tutte le tappe e il percorso. Da martedì poi si ricomincia con tappe impegnative...
Oggi arrivo in salita
Prima del giorno di riposo c'è ancora un arrivo in salita. Tappa senza particolari difficoltà per 165 km, poi ci sarà la salita finale verso la stazione sciistica di Valdezcaray. Qui nel 2012 vinse Simon Clarke, mettendo il primo tassello verso la conquista della maglia di miglior scalatore
Giulio Pellizzari il miglior giovane finora
- Giulio Pellizzari 29h04'43"
- Mattew Riccitello +27"
- Raul Garcia Pierna +46"
- Junior Lecerf +1'22"
- Marco Frigo +1'49"
Jay Vine guida la classifica scalatori
- Jay Vine - 34 punti
- Louis Vervaeke - 23 punti
- Juan Ayuso - 20 punti
- Sean Quinn - 18 punti
- Nicolau Beltran - 16 punti
La classifica a punti: Pedersen sempre in verde
- Mads Pedersen - 120 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
- Giulio Ciccone - 75 punti
- Jonas Vingegaard - 70 punti
La classifica generale: Traen in rosso, tre italiani in top 10
- 1) TORSTEIN Traen 29h01'50"
- 2) VINGEGAARD Jonas +2'33"
- 3) ALMEIDA João +2'41"
- 4) CICCONE Giulio +2'42"
- 5) FORTUNATO Lorenzo +2'47"
- 6) JORGENSON Matteo +2'49"
- 7) HINDLEY Jai +2'53"
- 8) PELLIZZARI Giulio s.t.
- 9) BERNAL Egan +2'55"
- 10) GALL Felix +2'58
L'ordine d'arrivo della tappa di ieri
- 1) PHILIPSEN Jasper (Alpecin–Deceuninck) 3:43:48
- 2) VERNON Ethan (Israel–Premier Tech) s.t
- 3) MARIT Arne (Intermarché–Wanty) s.t
- 4) FOLDAGER Anders (Team Jayco AlUla) s.t
- 5) MIHKELS Madis (EF Education–EasyPost) s.t
- 6) GRUEL Thibaud (Groupama–FDJ) s.t
- 7) CHRISTEN Fabio (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t
- 8) TURNER Ben (INEOS Grenadiers) s.t
Ieri la vittoria di Philipsen. Viviani, secondo, viene declassato
Jasper Philipsen ieri ha vinto l'ottava tappa della Vuelta in volata davanti a Elia Viviani, che però è stato declassato dalla giuria in 105^ posizione per "deviazione irregolare". Secondo posto dunque per Ethan Vernon. Traen sempre in maglia rossa. Al link il racconto della tappa di ieri
Le immagini dal foglio firma ad Alfaro
Oggi la 9^ tappa della Vuelta
Buongiorno!
Oggi la 9^ tappa della Vuelta, da da Alfaro a Estación de esquí de Valdezca, 195,5 km che si concluderanno con un GPM di prima categoria. Qui tutti gli aggiornamenti live