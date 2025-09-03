Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, tappa a Bilbao neutralizzata per manifestazione pro-Palestina

la ricostruzione fotogallery
10 foto
©Ansa

L'11^ frazione della Vuelta è stata neutralizzata a 3 km dal traguardo di Bilbao per evitare incidenti a causa delle numerose proteste pro Palestina nella città basca. Sono stati presi solo i tempi per la classifica generale e non c'è stato nessun vincitore di tappa. Al centro delle proteste la presenza in gara della Israel Premier Tech. La ricostruzione di quanto successo

IL RACCONTO DI QUELLO CHE È SUCCESSO

