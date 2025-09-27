Mondiali, la prova femminile elite LIVE

Elisa Longo Borghini arriva a questo mondiale dopo il bis in maglia rosa al Giro: "Speravo di rivincere il Giro d'Italia, riprovare quell’emozione, volevo riregalarmi la maglia rosa e ce l’ho fatta. Di questo vado profondamente orgogliosa. La maglia iridata è un sogno che inseguo fin da bambina" Sulle avversarie: "Demi Vollering, Anna Van der Breggen, Kasia Niewiadoma, Pauline Ferrand Prevot solo per citarne alcune. Ma noi siamo l'Italia, siamo una nazionale forte e siamo pronte a batterci con tutte"