Mondiali, la prova femminile elite LIVE

Sull'impegnativo circuito di Kigali, in Ruanda, è il grande giorno della prova in linea elite femminile. La nostra Elisa Longo Borghini insegue la maglia iridata dopo i tre bronzi conquistati in carriera (2012, 2020 e lo scorso anno). Con lei Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin. Avversaria numero uno la francese Pauline Ferrand-Prévot. Qui la gara minuto per minuto
La giornata a Kigali inizia con l'argento juniores di Chantal Pegolo
Grandissima prova della azzurre nella gara in linea juniores ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali in Ruanda: Chantal Pegolo conquista un argento spettacolare al termine di una prova durissima. Oro alla spagnola Ostiz Taco, bronzo alla svizzera Grossman. La gara delle azzurre impreziosita anche dal quinto posto di Giada Silo
Elisa Longo Borghini: "Maglia iridata un sogno che inseguo fin da bambina"
Elisa Longo Borghini arriva a questo mondiale dopo il bis in maglia rosa al Giro: "Speravo di rivincere il Giro d'Italia, riprovare quell’emozione, volevo riregalarmi la maglia rosa e ce l’ho fatta. Di questo vado profondamente orgogliosa. La maglia iridata è un sogno che inseguo fin da bambina" Sulle avversarie: "Demi Vollering, Anna Van der Breggen, Kasia Niewiadoma, Pauline Ferrand Prevot solo per citarne alcune. Ma noi siamo l'Italia, siamo una nazionale forte e siamo pronte a batterci con tutte"
L'altimetria della prova di oggi: 3350 metri di dislivello
Il circuito di Kigali
La squadra azzurra:
Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin
Un percorso davvero impegnativo
164,6 km sul circuito di Kigali, con ben 3350 metri di dislivello: anche la prova femminile sarà una sorta di gara a eliminazione viste le tante salite previste sul percorso
Oggi la prova in linea elite femminile
Buongiorno!
Tra un'ora il via alla prova in linea femminile elite su strada. Tra le azzurre Elisa Longo Borghini insegue la maglia iridata dopo i tre bronzi conquistati nel 2012, 2020 e lo scorso anno a Zurigo. Qui gli aggiornamenti live