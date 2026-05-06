Reduce dal dominio al Giro di Romandia, con quattro successi di tappa su sei e la conquista della classifica generale, il corridore sloveno ha rilasciato un'intervista a RSI: "Io non inseguo proprio nulla. Se batto dei record bene, altrimenti non importa. Ciò che mi interessa è dare ogni volta il mio meglio"

Tadej Pogacar ha vinto cinque delle sei corse a cui ha partecipato nel 2026: Strade Bianche, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Romandia, dominato con quattro successi di tappa su sei. Soltanto alla Parigi-Roubaix si è dovuto accontentare del secondo posto, rimandando la possibilità di diventare il primo corridore dopo Merckx a conquistare tutte le classiche-monumento. A dispetto dell'abitudine alla vittoria, la sconfitta non è così avvilente per il campione sloveno: "Non mi infastidisco quando perdo, ma quando non riesco a mostrare il meglio di me. Se non succede molto spesso è perché mi spingo sempre al limite e sono portato a dare il mio meglio. Così sono sempre abbastanza contento, anche se perdo”, ha dichiarato all'emittente svizzera RSI.