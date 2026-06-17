L'ennesimo diamante incastonato nella corona del re. E' di Tadej Pogacar il primo sigillo del Giro di Svizzera. Lo sloveno si è imposto in solitaria nella tappa che ha aperto l'89^edizione del Tour de Suisse, con partenza e arrivo dopo 144 km a Sondrio, con l'ormai consueto show. Tadej è anche la prima maglia gialla del Giro di Svizzera 2026. Tappa che ha visto la fuga iniziale a tre di Trattasi di Cedric Beullens (Lotto Intermarché), Pierre-André Coté (NSN Cycling Team) e Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), con quest'ultimo che ha resistito sino a una settantina di chilometri dal traguardo, quando è stato ripreso e staccato da uno scatenato Pogacar. Il campione del mondo crea un'autentica voragine, con i vari Carapaz, Roglic, Bagioli e Landa che non riescono a tenere il ritmo del fenomeno della UAE Team Emirates - XRG. Tadej brucia la strada della Valtellina nel giorno dell'81° compleanno di Eddy Merckx, prendendosi tappa, maglia gialla e l'ovazione del pubblico di Sondrio, per la vittoria n.118 in carriera. Secondo Richard Carapaz a 2'14'', sul podio anche Andrea Bagioli, primo degli italiani al traguardo. Pesante il ritardo accusato da Primoz Roglic, arrivato con quasi 5' di ritardo. Giovedì è in programma la 2^ frazione, con partenza e arrivo a Locarno (157,7 km).