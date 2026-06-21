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Giro Slovenia, vince Lipowitz davanti a Pellizzari

Ciclismo

Il tedesco vince le ultime due frazioni della corsa a tappe e si impone nella classifica finale con 42" di vantaggio sul compagno di squadra. Completa il podio Jakob Omrzel

GIRO NEXT GEN, VINCE FINN - POGACAR CONQUISTA GIRO DI SVIZZERA

Florian Lipowitz fa doppietta nel weekend e vince il Giro di Slovenia. Dopo la tappa di ieri, vinta arrivando in parata subito davanti al compagno di squadra alla Red Bull-Bora-hansgrohe Giulio Pellizzari, il tedesco trionfa in solitaria anche nell'ultima frazione. Lipowitz conquista anche la classifica generale della corsa, con 42" di vantaggio su Giulio Pellizzari.

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