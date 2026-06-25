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Vingegaard sfida Pogacar: "Sono tornato e sono più forte. Posso vincere il Tour De France"

Ciclismo

Ha già vinto il Tour de France due volte e ha vinto anche gli ultimi grandi giri, la Vuelta 2025 e il Giro d'Italia 2026. Jonas Vingegaard è nella migliore condizione possibile per sfidare Pogacar e lo sa: "Il Giro ci ha dato tanta fiducia e ci ha fatto capire che possiamo vincere anche il Tour. Sono tornato quello che ero prima, anzi, ora sono anche un corridore migliore"

IL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE 

Pogacar vs Vingegaard, il prossimo Tour de France potrebbe essere ancora conteso dallo sloveno e dal danese. Una rivalità che va avanti dal 2021 e che negli ultimi due anni ha visto Pogacar prevalere senza troppe difficoltà. Vingegaard però sa come si batte il capitano della UAE Emirates, ci è già riuscito due volte (nel 2022 e nel 2023) e soprattutto ha ripreso il feeling con la vittoria partecipando e trionfando alla Vuelta dello scorso anno e all'ultimo Giro d'Italia. "Arrivo al Tour de France con fiducia perché sono uscito dal Giro d'Italia in ottima forma. Ho vinto 5 tappe e la classifica generale, il Giro è stata una corsa positiva. Ci ha dato fiducia e convinzione di poter vincere anche il Tour. Crediamo nel piano che abbiamo impostato", ha dichiarato alla testata Wielerflits

Approfondimento

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"Ho avuto tante battute d'arresto, ma ora sono alle spalle"

Vingegaard ha ripercorso le difficoltà degli ultimi anni: "Dalla mia ultima vittoria al Tour de France nel 2023 ad oggi ci sono state molte battute d'arresto. Ma sento che ora è tutto alle spalle. Sono tornato me stesso, finalmente. Ci è voluto del tempo, ma sento di essere tornato. Di essere di nuovo la stessa persona di prima degli infortuni e delle cadute. Anzi, sento di essere andato oltre e di essere una versione persino migliore di quanto non sia mai stato".

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