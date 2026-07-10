Sabato 11 luglio sarà ancora una giornata favorevole ai velocisti. I 180 km che separano Périgueux da Bergerac sono per lo più piatti, con un paio di GPM nella seconda parte a Cote de Domme (3,7 km al 3,3%) e a Cote du Buisson de Cadouin (2,2 km al 5,6%), entrambi di quarta categoria. Tra i due il traguardo volante di Saint-Cyprien. Quello finale è invece collocato nella città resa celebre dalla tragicommedia teatrale "Il Cyrano de Bergerac", scritta a fine Ottocento da Edmond Rostand e ancora oggi uno dei capolavori più rappresentati sui palcoscenici europei e mondiali. Sarà di nuovo lotta per la maglia verde, quella gialla resterà sulle spalle di Pogacar senza minacce.