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Tour de France, la 8^ tappa da Perigueux a Bergerac: percorso e altimetria

Ciclismo

Nuova opportunità per i velocisti, la seconda consecutiva e la terza nelle ultime quattro tappe. 180 km per lo più piatti separano Perigueux e Bergerac, la città del celebre Cyrano. Non dovrebbero causare problemi due GPM collocati nella seconda metà del percorso

IL RACCONTO DELLA SETTIMA TAPPA - LE CLASSIFICHE

Sabato 11 luglio sarà ancora una giornata favorevole ai velocisti. I 180 km che separano Périgueux da Bergerac sono per lo più piatti, con un paio di GPM nella seconda parte a Cote de Domme (3,7 km al 3,3%) e a Cote du Buisson de Cadouin (2,2 km al 5,6%), entrambi di quarta categoria. Tra i due il traguardo volante di Saint-Cyprien. Quello finale è invece collocato nella città resa celebre dalla tragicommedia teatrale "Il Cyrano de Bergerac", scritta a fine Ottocento da Edmond Rostand e ancora oggi uno dei capolavori più rappresentati sui palcoscenici europei e mondiali. Sarà di nuovo lotta per la maglia verde, quella gialla resterà sulle spalle di Pogacar senza minacce. 

Tappa8

Gli orari dell'ottava tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.15
  • Partenza dal km 0: 13.25
  • Arrivo: tra le 17.20 e le 17.43

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