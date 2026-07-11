Il troppo caldo costringe gli organizzatori a cambiare il tracciato della nona frazione della Grande Boucle. Tolti 30 km a causa di un'allerta rossa diramata per il dipartimento della Corréze. Nel tratto di trasferimento si andrà direttamente da Brive-la-Gaillarde a Lanteuil. Partenza così posticipata alle 13.45
Il caldo continua a incidere sul Tour de France. Dopo aver dovuto chiudere al pubblico gli ultimi km della terza tappa per via degli incendi che avevano colpito la zona dei Pirenei Orientali, gli organizzatori hanno modificato il percorso della nona frazione a causa dell'allerta rossa emanata per l'eccezionale ondata di calore che investirà il dipartimento della Corréze. La decisione prevede che "la corsa devii dal tracciato originale nella zona neutrale, percorrendo la D921 e dirigendosi da Brive-la-Gaillarde direttamente a Lanteuil, a 147,8 km dal traguardo di Ussel. L'arrivo dei corridori è previsto intorno alle 17:30. Il percorso sarà ridotto a 155,5 km, rispetto ai 185,5 km originariamente previsti e la partenza è prevista per le 13:45", recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della corsa.
Una frazione adatta alle fughe e agli attaccanti
La tappa di domenica 12 luglio precederà il primo giorno di riposo previsto in quest'edizione della Grande Boucle. Una frazione collinare, molto mossa, che si preannuncia adatta a chi vuole regalarsi la gioia di un successo in fuga. Quattro GPM non particolarmente duri, disposti nell'arco di circa 90 km, con arrivo in leggera pendenza a Ussel. Dopo il traguardo volante di Beynat, collocato già al km 45, si dovranno affrontare nell'ordine:
- GPM di Cote de Naves (3^categoria, 2.3 km al 7,4%)
- GPM di Suc au May (2^categoria, 3,8 km al 7,7%)
- GPM di Cote de la Croix du Pey (3^categoria, 4,8 km al 6%)
- GPM di Mont Bessou (4^categoria, 900 metri al 7,3%).
Dopo l'ultima salita, mancheranno circa 24 km ondulati al traguardo. Se gli eventuali fuggitivi dovessero scollinare a questo punto con un buon vantaggio, saranno loro a giocarsi la vittoria di tappa. Più difficile invece strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar. Bisognerà capire se e quanto le squadre dei big siano disposte a lasciare andare la prevedibile fuga che si formerà lungo i GPM.