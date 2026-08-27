Vuelta, la presentazione della 7^ tappa

Il secondo arrivo in quota della Vuelta 2026 arriva nella 7^ frazione, 149.8 km da Vall d'Alba a Valdelinares. La tappa entrerà in Aragona attraverso la provincia di Teruel, affrontando un Gran Premio della Montagna di 2^ categoria, il Puerto de San Rafael, 9,5 chilometri al 4,4% con gli ultimi 1.700 metri che impennano al 7%. Ma non è certo finita qui. La resa dei conti definitiva andrà in scena sulle rampe conclusive verso il traguardo di Valdelinares: un'ascesa finale di 8,3 chilometri al 6,5% di pendenza media che catapulterà il gruppo (o quello che ne resta) fino ai 1.961 metri di quota. Con oltre 3.500 metri di dislivello complessivo, tutti i big saranno costretti giocare le proprie carte per la classifica generale dopo che Pogacar ha vinto anche la sesta tappa e consolidato la maglia rossa.