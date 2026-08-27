Vuelta, la presentazione della 7^ tappa

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Vuelta, la 7^ tappa da Vall d'Alba ad Aramon Valdelinares: percorso e altimetria

Ciclismo

La Vuelta si prepara per il suo secondo arrivo ad alta quota nella 7^ tappa, 149.8 km da Vall d'Alba agli oltre 1900 metri di Valdelinares. Una frazione mossa, con oltre 3.500 metri di dislivello che costringerà i big della classifica generale a scoprire le proprie carte

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

Il secondo arrivo in quota della Vuelta 2026 arriva nella 7^ frazione, 149.8 km da Vall d'Alba a Valdelinares. La tappa entrerà in Aragona attraverso la provincia di Teruel, affrontando un Gran Premio della Montagna di 2^ categoria, il Puerto de San Rafael, 9,5 chilometri al 4,4% con gli ultimi 1.700 metri che impennano al 7%.  Ma non è certo finita qui. La resa dei conti definitiva andrà in scena sulle rampe conclusive verso il traguardo di Valdelinares: un'ascesa finale di 8,3 chilometri al 6,5% di pendenza media che catapulterà il gruppo (o quello che ne resta) fino ai 1.961 metri di quota. Con oltre 3.500 metri di dislivello complessivo, tutti i big saranno costretti giocare le proprie carte per la classifica generale dopo che Pogacar ha vinto anche la sesta tappa e consolidato la maglia rossa.

Gli orari della settima tappa

  • Partenza: 13:40
  • Arrivo stimato: 17.19

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