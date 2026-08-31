Pogacar operato alla clavicola, intervento ok

Tadej Pogacar è stato operato con successo alla clavicola, a Barcellona. Lo sloveno era caduto sabato durante la tappa della Vuelta, di cui era leader. L'intervento è andato bene, ora Pogacar inizierà convalescenza e riabilitazione. Incerte le tempistiche per il rientro

Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna - di cui era leader - a seguito di una grave caduta, è stato operato con successo alla clavicola. Lo ha annunciato il medico della squadra UAE-Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito presso l'ospedale universitario Dexeus di Barcellona, "è andato bene e Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria" scrive il dottor Adrian Rotunno. Per lo sloveno il bilancio della caduta era "di una commozione cerebrale, di una frattura scomposto della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose escoriazioni". Questa commozione cerebrale spiega il lasso di tempo di 48 ore trascorso tra l'incidente e l'intervento. "Quando sarà pronto, Tadej tornerà a casa per iniziare la convalescenza e la riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra", prosegue il medico dell'UAE-Emirates, senza dare alcuna indicazione sui tempi di recupero dello sloveno. Difficile che sia pronto tra meno di un mese per i Mondiali.