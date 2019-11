1/12

Ancora una volta è Ciro Immobile il Top Player di giornata a livello fantacalcio. Altro giro e altra doppietta per il capocannoniere stagionale. Prestazione super anche per Joao Pedro e un Castovilli che ora non stupisce davvero più. Il totale di giornata della nostra Top 11 dice 79 punti con i soli voti in pagella che aumentano a 123,5 con bonus e malus



Undicesima giornata, le probabili formazioni