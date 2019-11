8/10

FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria) – SCONSIGLIATO - Altro scontro molto delicato quello di scena lunedì a Ferrara. La Samp forse si affiderà ancora al capocannoniere della scorsa stagione (a meno che non debba per forza smaltire la fatica). In questa stagione Quagliarella non si sta però prendendo tiri ad alta probabilità di realizzazione. Escludendo il rigore segnato contro l’Inter, la punta blucerchiata ha fatto registrare in campionato solo un tiro con expected goal superiore a 0,20. Insomma oltra a non segnare non viene messo (o non si mette) in condizione di avere una possibile conclusione da posizione favorevole