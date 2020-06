Superscudetto e FantaShow: cosa c'è da sapere

I recuperi della 25^ giornata di Serie A non incideranno sul Superscudetto, che aveva applicato i voti d'ufficio come da regolamento. A partire da lunedì 22 giugno, invece, riprende il concorso (il fantamercato è già aperto!) e l'appuntamento con FantaShow su Sky Sport 24 raddoppia

Dev'essere stato un riflesso incondizionato di molti fantallenatori quello di associare un -3 al rigore sbagliato da Ronaldo nella semifinale di Coppa Italia che lo scorso 12 giugno ha riaperto il calcio italiano. Effetti collaterali dell'astinenza da "fanta"... Invece nessun malus per quel palo e niente -1 per Rebic, espulso pochi secondi dopo. Il lungo stop ci ha un po' arrugginiti ma la nostra voglia di primeggiare a suon di bonus trova la risposta con il ritorno di Superscudetto... e di FantaShow! Perché non poteva mancare l'appuntamento su SkySport24 con tutti gli aggiornamenti dagli inviati e i consigli di formazione.

Quando riprende Superscudetto

Con la ripartenza della Serie A torna Superscudetto, infatti è già possibile schierare una formazione per la 27^ giornata. Il mercato è aperto, come potete vedere effettuando il login nella vostra area personale su superscudetto.sky.it. Ad oggi è già possibile ritoccare la propria rosa in vista della 27^ giornata di campionato, che si aprirà alle 19.30 di lunedì 22 giugno con Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, entrambe su Sky Sport. La stessa sera, sempre su Sky, alle 21.45 toccherà a Bologna-Juve. Il turno si chiuderà mercoledì 24 giugno. Giovedì 25 giugno verranno calcolate e pubblicate le classifiche; la giornata 28 inizierà venerdì 26 giugno.

Perché Superscudetto mantiene il limite dei 3 cambi

Il regolamento di Superscudetto non ha subito modifiche: tutto rimane come prima. I giocatori che schieriamo nella nostra fanta-formazione non sono soggetti alla fatica, quindi noi fantallenatori non abbiamo l'esigenza di ricorrere a 5 sostituzioni per gestire le energie. I cambi ammessi rispetto all'XI titolare schierato al Superscudetto restano massimo 3. Va considerato che, ora che gli allenatori di Serie A potranno effettuare 5 possibili sostituzioni a testa, aumenteranno i giocatori impiegati in campo nella realtà. Di conseguenza, ci saranno più giocatori con voto anche nel gioco.

FantaShow torna con un doppio appuntamento settimanale

Il tuo quarto panchinaro aveva un'unghia incarnita e tu non lo sapevi? Buone notizie per i fantallenatori che non vogliono perdersi il minimo dettaglio sul fronte fantacalcistico: l'appuntamento su Sky Sport24 con FantaShow raddoppia. Non più soltanto il venerdì: il team composto da Mario Giunta, Riccardo Trevisani, Stefano De Grandis e Fayna vi farà compagnia alle 18.00 il lunedì e il venerdì. Curiosità, statistiche, collegamenti con gli inviati e tanto divertimento per vivere insieme la volata Superscudetto. Con un occhio sempre vigile sulle probabili formazioni, in continuo aggiornamento sul nostro sito.