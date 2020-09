12/15

OLIVA (Cagliari) - Il centrocampo dei sardi è sempre alla ricerca di un centrale che possa dare le giuste garanzie. Se pensate al recente passato vi verrà in mente la titolarità riconquistata a stagione in corso da parte di Cigarini. Quasto perchè in molti, in quel ruolo, non hanno fatto molto bene. Oliva può essere un giocatore buono per le rotazioni in mediana qualora (di nuovo) qualcuno fallisse. In difesa invece c'è Walukiewicz che in molti potrebbero scartare lasciandovelo a prezzo stracciato