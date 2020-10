2/10 ©LaPresse

SAM LAMMERS (Atalanta) - CONSIGLIATO - Acquisto low cost in molte leghe, il giovane olandese è in rampa di lancio per un posto nell'XI titolare. In casa ha già timbrato contro il Cagliari e con Ilicic e Gomez i rifornimenti non mancheranno. Atalanta che è seconda in campionato per tiri nello specchio (29) e che segna in media 3,5 gol a partita





Serie A, curiosità e statistiche della 5^ giornata