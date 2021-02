Concluso il calciomercato invernale in Italia e quasi in tutto il mondo, facciamo un recoconto delle squadre che hanno investito di più: chi presenta il saldo più negativo nel rapporto tra i soldi spesi e quelli incassati? Tre italiane in top 20, con una di loro che si presenta al 6° posto. Ecco la graduatoria completa (dati Transfermarkt), seguita dalla classifica dei bilanci in Serie A e da quella dei club che hanno chiuso con il maggior saldo positivo

TUTTI GLI ACQUISTI IN A - 20 COLPI PIU' COSTOSI ALL'ESTERO