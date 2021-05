2/10

FRANCESCO ACERBI (Lazio) - CONSIGLIATO - Sono ben 16 i gol concessi dal Parma su situazione da palla inattiva. Dieci su angolo e 6 sugli sviluppi di una punizione (non diretta). In passato Acerbi è risultato fondamentale al 'fanta'. Da qualche stagione a questa parte i suoi +3 sono diminuiti in maniera drastica ma senza un colpitore come Milinkovic-Savic, le soluzioni aeree non sono moltissime per Inzaghi



