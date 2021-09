Triplette e assist a volontà, poker, addirittura una cinquina. E voti ovviamente altissimi. Ma quali sono state le migliori singole fanta-prestazioni dei calciatori di A degli ultimi dieci anni? Ecco la risposta: abbiamo stilato (in ordine cronologico dal 2011-12 al 2020-21) la top tre di ogni stagione per punteggio complessivo ottenuto in una singola partita. In fondo, come ultima foto, anche la top 10 assoluta. Li avevate nelle vostre rose?