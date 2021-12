4/10

MILAN SKRINIAR (Inter) - CONSIGLIATO - Tra i marcatori 'atipici' della sfida dell'Olimpico va certamente considerato il difensore nerazzurro. Inter che colleziona in media 6,5 calci d'angolo ma in sei occasioni il totale è stato uguale o superiore a 8. In più ci sono le situazioni di palla inattiva su punizione. Insomma le sue doti aeree potrebbero avere un peso non indifferente