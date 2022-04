6/10

LORENZO INSIGNE (NAPOLI-ROMA) SCONSIGLIATO - Prendiamoci come al solito un bel rischio....altrimenti che gusto c'è? Insigne ovviamete ha sempre il +3 in canna dato che è rigorista ma la Roma ultimamente sta rafforzando non poco la propria difesa. Mou e i suoi infatti hanno concesso due o più reti davvero in poche occasioni (meno del 25% delle sfide di campionato). Potrebbe essere una gara complicata per l'attacco della squadra di Spalletti