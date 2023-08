Per molti fantamanger sono il vero affare, per altri sono rischi che si pagano ad alto prezzo. I rigoristi dividono l'opinione pubblica ma alla fine tendiamo sempre ad averne almeno uno, soprattutto se non parliamo di attaccanti. Chiaramente il mercato incide ancora sotto questo aspetto. Vediamo però quali sono al momento i ragazzi dal +3 'facile' che in tanti segneranno sulla propria lista dei dei desideri

PORTIERI LOW COST AL FANTA: L'APPROFONDIMENTO E I CONSIGLI