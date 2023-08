Fantacalcio, i "campo o panca" della 2^ giornata

Nella prima giornata molti bomber non hanno deluso ma nei conti del fantacalcio non esistono solo gli attaccanti 'di peso' che solitamente ci costano un bel po'. Oggi andiamo ad analizzare centrocampisti e trequartisti. L'equilibrio offensivo passa anche da loro. Magari non sono macchine da +3 ma assist e buoni voti sono alla portata. Ecco quindi consigliati e sconsigliati per il secondo turno di campionato

PROBABILI FORMAZIONI 2^GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI