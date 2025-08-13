Introduzione
La stagione di un fantamanager passa spesso per il centrocampo. E' in questo reparto che si possono fare ottimi affari. Al contempo si investono un bel po' di fantamilioni per giocatori prolifici che, nella maggior parte dei casi, pagherete meno rispetto a un attaccante che finirà la stagione con un numero di gol similie al vostro centrocampista più prolifico. Prima regola: non pensate di essere i soli a voler scovare perle e gemme in mezzo al campo.
Nel listone che vi abbiamo presentato ci sono stati un paio di cambi di ruolo "all'indietro": da attaccante a centrocampista e ne parleremo. I nomi in cima alla lista sono sempre gli stessi ma come spesso facciamo, eviteremo una lista scontata aggiungendo, come abbiamo fatto per i difensori, qualche nome che magari non tutti hanno preso in considerazione
Quello che devi sapere
Jens Odgaard - Bologna
Iniziamo il nostro viaggio all'interno del mondo dei fanta-centrocampisti da consigliare per l'asta partendo proprio da un cambio ruolo. In questa stagione Odgaard è listato come centrocampista e non è un aspetto da sottovalutare. Nello scacchiere di Italiano, il danese è stato decisamente funzionale sotto ogni aspetto.
Per lui la scorsa stagione si è conclusa con una media voto pari a 6,4 grazie anche a un exploit in termini di bonus e voti tra la 27ma e la 33ma giornata. Sei gol, un assist e un cartellino giallo: il saldo tra bonus e malus è decisamente positivo. In questa stagione potrebbe ruotare meno visto che è utile in entrambe le fasi. Il suo primo anno completo in Italia è stato al di sopra delle aspettative. Ora serve la conferma delle sue qualità tecniche
Kevin de Bruyne - Napoli
Partiamo dalla carta d'identità: 34 anni per la Serie A non sono di certo off limits. Classe e talento sono assicurati. I bonus arriveranno. Restano da discutere i pareri finanziari e medici. Il curriculum di Kevin de Bruyne alimenta rilanci e spese pazze al fantacalcio. Non possiamo pensare di andare al risparmio ma possiamo immaginare di costruire una possibile squadra attorno alla spesa che fisseremo per l'ex City
Lo scorso anno è rimasto fermo per un problema al bicipite femorale ma nel complesso non vogliamo discutere della sua salute in generale. La domanda è: quanto lo ruoterà Antonio Conte? Avere la sua esperienza in Champions potrebbe fargli perdere qualche gara di campionato ma alla fine De Bruyne è uno che vi renderà la vita semplice. Sempre titolare al fanta perché per uno come lui non esistono partite nelle quali va in difficoltà
Francisco Conceicao - Juventus
La Juventus ha fatto uno sforzo economico non indifferente per acquistare a titolo definitivo l'esterno portoghese Il triangolo offensivo con Yildiz e David promette scintille e se qualche fantamanger dovesse fare pazzie economiche proprio per Yildiz, ecco che per Francisco Conceicao si aprirebbero le porte dell'affare. Non tanto per il prezzo quanto per le prestazioni
Tre gol e tre assist nella scorsa stagione. Numeri destinati a crescere visto che il primo anno è alle spalle e Chico si è fatto la giusta esperienza per fare un bel salto di qualità. Tecnica, rapidità e inventiva sono il pane quotidiano del figlio di Sergio che potrebbe sfornare qualche bonus anche da palla inattiva
Luka Modric - Milan
Anche per lui diamo uno sguardo all'età: documenti alla mano, sono 39; i quarant'anni arriveranno durante la sosta di settembre. Scorrendo la lista dei centrocampisti a disposzione di Allegri per qualcuno potrebbe essere il "meno appetibile" ma dobbiamo sottolineare un paio di aspetti. L'assenza del Diavolo dalle Coppe permetterà a Modric di non essere "spremuto" dai tanti impegni.
L'altro aspetto riguarda l'esperienza: il Milan attuale ha forse bisogno di un "maestro" in mezzo al campo che sappia dettare tempi e modi. Giocare "da fermo" non è un problema per l'ex Real che, ci sbilanciamo, potrebbe ottenere più partite con voto rispetto ad altri nuovi arrivi in casa rossonera
Mattia Zaccagni - Lazio
Verticalità, proposizione offensiva e (sulla carta) un bel po' di reti alla casella "gol fatti". Questa la possibile fotografia della Lazio di Maurizio Sarri che ha già in mente come esaltare le doti dei giocatori d'attacco. Abbiamo visto difensori che fanno gli esterni offensivi, adesso centrocampisti che giocano in attacco. Facendo qualche conto (soprattutto sui fantamilioni) esiste la possibilità di giocare con 6 attaccanti, alcuni dei quali mascherati
Qualche giallo di troppo per il capitano biancoceleste che però garantisce gol, assist ed è coinvolto in giocate da palla inattiva. Non servono ulteriori argomentazioni per giustificare un suo acquisto. Come sempre però ricordiamo che Zaccagni sarà sicuramente un obiettivo comune nella vostra lega. Preparatevi a rilanci "pazzi"
Matteo Tramoni - Pisa
Guardiamo anche in casa delle neopromosse che, sappiamo bene, non dobbiamo trascurare. I numeri della scorsa stagione, qualsiasi essi siano, vanno presi un po' con le molle ma difficilmente la tendenza di lungo periodo di un giocatore viene completamente ribaltata e disattesa. Per Tramoni 13 gol lo scorso anno con la palma di miglior marcatore stagionale del Pisa
Nel suo primo anno con il Genoa in Serie A, Alberto Gilardino si ritrovò ad avere là davanti Retegui e Gudmundsson con l'islandese che esplose terminando la stagione con 14 gol. Evidentemente il tecnico di Biella ha un particolare feeling con i centrocampisti offensivi. Perché scartare a priori uno come Tramoni che potrebbe solo pagare l'iniziale salto di categoria
Kristian Thorstvedt - Sassuolo
Qualcuno ricorda la sua ultima stagione in Serie A? Due anni fa il centrocampista norvegese chiuse con una retrocessione ma con svariate gioie per i fantallenatori che lo avevano scelto visti i sei gol messi a referto. Quando diciamo Sassuolo vengono in mente altri nomi, legati esclusivamente all'attacco ma i neroverdi non sfornano uomini da fanta solo in quel settore
Thorstvedt è decisamente duttile: sa fare l'incontrista, se la cava come regista, non ha problemi nell'essere mezzala. Insomma tutto questo ci porta a considerarlo un titolarissimo senza se e senza ma. Il fatto di giocare in una neopromossa e di essere nella classica squadra dove i manager guardano solo all'attacco può portare ad un acquisto a prezzo decisamente stracciato
Neil El Aynaoui - Roma
In due stagioni al Lens, il nazionale marocchino ha segnato 9 reti ma la somma è 1+8. Facciamo sempre attenzione a non prendere come unico riferimento l'ultima annata (vedi Douglas Luiz l'anno scorso). I nomi caldi per la classifica cannonieri della Roma sono tutti listati come attaccanti ma anche in questo caso non trascuriamo eventuali affari in mediana
Negli ultimi anni la Roma ha cercato di trovare un centrocampista centrale affidabile: i vari Aouar, Le Fee etc non hanno lasciato troppo il segno. Ora tocca ad El Aynaoui che con Gasperini potrebbe chiaramente essere un perno del centrocampo. Il tecnico ricercherà a Roma quella coppia Ederson-De Roon che ha lasciato a Bergamo
Lucas Da Cunha - Como
Oggi Lucas Da Cunha è il centrocampista che tante, tantissime squadre vorrebbero. A livello fantacalcio però ce l'ha la squadra "sbagliata". Spieghiamoci per bene. Dopo quel che è accaduto l'anno scorso, il Como di Fabregas è diventato un target fantacalcistico non indifferente e che tende a gonfiare un bel po' i prezzi. Merito dei numeri fatti registrare da più di un giocatore nella passata stagione. Anche Da Cunha costerà un sacco?
La risposta può essere "no" visto che nelle varie liste dei vostri amici, probabilmente ci saranno altri nomi con relativa ripartizione del budget in caso di acquisto dei vari Nico Paz e soci. Nelle prime giornate della stagione 24-25 Da Cunha giocava addirittura esterno sinistro. Poi con il tempo è diventato un titolarissimo con ottimi voti, pochi gialli e all'occorrenza portatore di bonus!
Albert Gudmundsson - Fiorentina
Chiudiamo con uno dei giocatori più chiacchierati dell'ultimo anno. Estate 2024: da prendere al fanta ma occhio che ruolo e aspettativa possono cozzare male. Albert gioca con voto 3 delle prime 14 giornate. Alla 22ma è fermo a 4 reti e una media voto non esaltante. Estate 2025 arriva un cambio ruolo in lista che sa tanto di nuova occasione
Ancora una volta vi ricordiamo di non prendere l'ultima o la miglior stagione di un giocatore e sperare in quei numeri. Ogni slot del fanta è una percentuale (di spesa) e una media (voto e punti) attesa. Pioli può impiegare l'islandese da trequartista o al fianco di una punta. In ogni caso saranno maggiori i compiti offensivi con frequenti ingressi in area di rigore