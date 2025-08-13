Iniziamo il nostro viaggio all'interno del mondo dei fanta-centrocampisti da consigliare per l'asta partendo proprio da un cambio ruolo. In questa stagione Odgaard è listato come centrocampista e non è un aspetto da sottovalutare. Nello scacchiere di Italiano, il danese è stato decisamente funzionale sotto ogni aspetto.



Per lui la scorsa stagione si è conclusa con una media voto pari a 6,4 grazie anche a un exploit in termini di bonus e voti tra la 27ma e la 33ma giornata. Sei gol, un assist e un cartellino giallo: il saldo tra bonus e malus è decisamente positivo. In questa stagione potrebbe ruotare meno visto che è utile in entrambe le fasi. Il suo primo anno completo in Italia è stato al di sopra delle aspettative. Ora serve la conferma delle sue qualità tecniche