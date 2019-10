Formula 1, video highlights del GP di Giappone a Suzuka

La doppietta Mercedes sfiorata. Leclerc penalizzato

Dall'harakiri quasi completo della Ferrari, ne trae vantaggio soprattutto la Mercedes. Le due frecce d'argento di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton diventano le uniche vetture in grado di giocarsi la vittoria. Uno strano giro di pit stop (con annesso scambio di team radio) fa andare in testa prima il finlandese, poi il britannico. Lewis rimane al comando per qualche giro, seguito dal compagno. A negare la doppieta è la scelta dei box di far rientrare una seconda volta il leader del Mondiale (la strategia iniziale prevedeva una sola sosta). Al rientro, si trova dietro a Seb, che difenderà la posizione fino all'ultimo, nonostante un passo peggiore rispetto a Hamilton. Leclerc finisce sesto, ma viene penalizzato di 15 secondi per due irregolarità: l'incidente con Max Verstappen (5'') e aver girato con l'ala visibilmente danneggiata in seguito al contatto con la Red Bull (10''), disperdendo diversi detriti nel circuito.